российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 8 октября 2022, 12:14 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву Крымского моста

За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины, сообщают киевские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

В то же время в самой спецслужбе официально не комментируют свое участие в этом событии.

При этом советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк публично заявил, что взрыв на Крымском мосту – это только начало уничтожения всего незаконного. По его словам, «все, что украла у Украины Россия, должно быть возвращено».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», – заявил Подоляк в соцсетях.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП на Крымском мосту

МЧС: Пожар на Крымском мосту потушен / Следственный комитет возбудил уголовно дело по факту ЧП на Крымском мосту / В Крыму ввели ограничения на продажу определенных продуктов... Или нет (дополнено) / Железнодорожное сообщение с Крымом прервано: задерживаются несколько поездов / Путину доложили о взрыве на Крымском мосту: на место ЧП выехали министры транспорта и МЧС / Дефицита не будет: губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие / Глава Крыма вступил с официальным заявлением по ЧП на Крымском мосту / НАК: На Крымском мосту подорвали автомобиль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, ЧП на Крымском мосту,