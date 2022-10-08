Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву Крымского моста

За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины, сообщают киевские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

В то же время в самой спецслужбе официально не комментируют свое участие в этом событии.

При этом советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк публично заявил, что взрыв на Крымском мосту – это только начало уничтожения всего незаконного. По его словам, «все, что украла у Украины Россия, должно быть возвращено».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», – заявил Подоляк в соцсетях.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Киев, Светлана Антонова

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