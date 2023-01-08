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Воскресенье, 8 января 2023, 18:05 мск

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Рождественское «перемирие»: украинские войска применили артиллерию и минометы более 500 раз

Фото: glavcom.ua

В период объявленного Россией режима прекращения огня – с 12-ти часов 6-го января до 24-х часов 7-го января – вооруженные силы Украины (ВСЕ) продолжали интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Как сообщается в сводке министерства обороны РФ, противник применил артиллерию и минометы более 500 раз.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз.

По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня.

В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз.

На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз.

Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена, – уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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