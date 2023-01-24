В ДНР убеждены, что западные танки не помогут ВСУ перейти в наступление

Поставки Западом танков и другой тяжелой техники не помогут киевскому режиму организовать массированное наступление Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в силовых ведомствах Донецкой народной республики. Танки в большом количестве станут заметной мишенью, значительную часть которых можно будет истребить еще до рубежа перехода в атаку, пояснили там.

«Даже если мы возьмем суммарно обещанные танки, то максимум получится один танковый батальон по западному штату», – отметил представитель силовых ведомств в комментарии ТАСС. По его словам, в рамках одного поля боя такое число танков является «грозной силой», но на одном участке фронта протяженностью 5-10 км целого батальона не будет. «Даже ротой не пойдут, максимум – повзводно, по 3-4 машины», – полагает он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в роте около десяти боевых машин, поэтому она очень заметна и станет прекрасной мишенью, по которой «начнут стрелять еще на подходе».

«До рубежа перехода в атаку из этого десятка доедут три-четыре, а там их уже накроют противотанковыми ракетными комплексами и вообще всеми доступными средствами», – рассуждает силовик.

Ранее новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в скором времени может принять решение по поставкам танков Leopard на Украину. До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша передаст танки Leopard Киеву. Такое заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о готовности Варшавы сформировать для поставок Киеву танков коалицию стран без участия Германии.

Ранее из-за позиции Германии западные союзники Украины на встрече на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ не смогли согласовать поставку Киеву большой партии танков Leopard 2.

Добавим, накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности отправки на Украину танков Abrams, отметив, что отметил, что американские танки являются сложными в обслуживании.

Москва, Наталья Петрова

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