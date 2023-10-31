ВС РФ разгромили на Украине заводы по производству дронов и безэкипажных катеров

Российская армия разбомбила в Одесской области места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Кроме того, за сутки система ПВО уничтожила истребитель и вертолет ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Заводы по производству дронов и безэкипажных катеров были поражены в районе населенного пункта Малодолинское.

Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины сбили у Приветного Запорожской области, а вертолет Ми-8 – у Веровки Херсонской области. «За прошедшие сутки уничтожены 33 украинских беспилотника», – добавили в оборонном ведомстве.

Также были перехвачены восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть снарядов HIMARS.

Тем временем, ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на трех направлениях –Купянском, Запорожском и Краснолиманском. В общей сложности киевский режим потерял более 900 боевиков и наемников убитыми и ранеными, восемь танков, из них два немецких «Leopard», 15 броневиков, две БМП «Bradley», 21 автомобиль, четыре САУ «Гвоздика», две американские артсистемы М777, две гаубицы М109 «Paladin», гаубицу Д-30.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: «Krab», «Акация» и «Гвоздика», а также две боевые машины РСЗО «Град».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 132-х районах», – сообщили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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