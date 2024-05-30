СМИ: Зеленский* начал неприкрытые нападки на Байдена и Си Цзиньпина

Офис Владимира Зеленского* дал указание украинским чиновникам и депутатам начать публичную критику президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за их отказ приехать на «конференцию мира» по Украине в Швейцарии 15-16 июня, – сообщает в четверг, 30 мая, The Financial Times.

Британская газета со ссылкой на документ, имеющийся в редакции, пишет: «Высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что в офисе Зеленского* в последние месяцы царит «паранойя». Зеленский* глубоко озабочен военной ситуацией и особенно сильно – «мирной конференцией» в Швейцарии в связи с отказом президента США и председателя КНР принять участие в этом мероприятии. Зеленский* не видит смысла в проведении форума, если его не посетят Джо Байден и Си Цзиньпин».

«На этой неделе Зеленский упрекнул Байдена в том, что тот пропустит «мирный саммит» в Швейцарии ради сбора средств для Демократической партии. Украинский лидер назвал такой шаг «не самым сильным решением». …В свою очередь, ряд членов украинского правительства говорят о своем беспокойстве в связи с действиями Зеленского*, которые могут навредить отношениям с США, они заявляют, что ему не стоит «кусать руку, которая кормит», – говорится в публикации The Financial Times.

Со своей стороны американское издание The Washington Post пишет, что «Зеленский* перешел к прямым нападкам на Байдена и отстраняет чиновников, «близких к Вашингтону».

«Владимир Зеленский прибегает к прямым нападкам на Джо Байдена, требуя, чтобы тот не пропускал саммит в Швейцарии. В последние недели он даже отстранил ряд украинских чиновников, которые считались «наиболее близкими Вашингтону». Некоторые дипломаты предположили, что таким образом Зеленский* отвечает на критику со стороны Белого дома, где считают, что Киев делает недостаточно для борьбы с коррупцией. Причем, новые разногласия между сторонами, похоже, возникают ежедневно», – говорится в заметке The Washington Post.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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