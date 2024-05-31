Зеленский* пожаловался на «слишком медленный» процесс обучения украинцев на западной технике

Владимир Зеленский* в Стокгольме в пятницу, 31 мая, на брифинге по итогам третьего саммита «Украина – Северная Европа» заявил, что слишком медленный процесс обучения украинцев на иностранной военной технике является большой проблемой, но самым главным врагом являют медленные поставки западных вооружений, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «С момента положительного решения о поставках F-16 Данией в августе прошлого года прошел почти год, а украинские летчики только сейчас завершают обучение. Это не зависит ни от премьер-министра Дании Метте ни от меня, ни от вас. Это зависит от самого процесса. Процесс слишком медленный для тренировочной миссии. Я считаю, что мы должны изменить этот процесс. Это очень сложно. Мы должны поговорить со всеми союзниками по НАТО».

«Но самая большая проблема – это длительное время поставки западной техники. От момента акцептирования пакета до момента использования может пройти полгода и больше. И это, мне кажется, на сегодня самый главный наш враг. Самый главный наш враг – это медленные поставки вооружений», – добавил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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