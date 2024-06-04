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Вторник, 4 июня 2024, 15:47 мск

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Китай призвал ускорить подготовку к настоящей мирной конференции по Украине

Фото: Pixabay

Чем быстрее международное сообщество поддержит предложение Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, тем быстрее состоится по-настоящему эффективная мирная конференция. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов [Китая и Бразилии], тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», – сказал Ван И на совместном брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня швейцарском на курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн. Ряд стран, включая КНР и Саудовскую Аравию отказались от участия в «мирном саммите». Саудиты и китайцы подчеркнули, что не приедут, потому что на мероприятие не пригласили россиян.

В Совфеде РФ отметили, что конференция провалилась еще до начала: «формулу мира», которую планировалось обсуждать, сократили до трех пунктов, а организаторы уже договариваются о датах нового саммита.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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