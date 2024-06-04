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Вторник, 4 июня 2024, 19:13 мск

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Шмыгаль пообещал украинцам долгие годы экономии электричества

Шмыгаль Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 4 июня, заявил о долгосрочных проблемах в электроэнергетике, в связи с чем экономия электричества станет для украинцев частью повседневной жизни в последующие годы, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому сбережение будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы… Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир».

«Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. В настоящее время «Укрэнерго» снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему», – добавил украинский премьер.

Украинские СМИ отмечают, что сегодня «Укрэнерго» из-за значительного превышения лимитов потребления электроэнергии ввело аварийные отключения света в семи областях Украины: Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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