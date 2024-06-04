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Вторник, 4 июня 2024, 20:05 мск

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Зеленский* определил, где размещать еще не переданные системы ПВО

Скриншот видео пресс-службы президента Украины

Владимир Зеленский* заявил во вторник, 4 июня, что сразу по возвращении в Киев из зарубежной поездки провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, чтобы «узнать все новости с поля боя» и определил «направления для размещения ожидаемых систем ПВО», – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «По возвращении в Киев первым делом провел Ставку, чтобы узнать все нвости относительно изменений на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях. Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также мы определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО».

«Председатели Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций доложили о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, генерации и текущем состоянии обеспечения людей светом», – добавил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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