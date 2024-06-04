Украинцев с ВНЖ в других странах перестали выпускать за границу

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во вторник, 4 июня, заявил, что выезд за рубеж украинцам с видом на жительство (ВНЖ) в других странах отныне ограничен, а в посольстве США этой категории граждан рекомендовали «подчиниться местным распоряжениям», – сообщают местные СМИ.

В эфире телемарафона Демченко сказал: «Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за пределами нашей страны. Сейчас эту категорию граждан через границу мы не пропускаем».

Заявление представителя украинской погранслужбы подтвердило посольство США в Киеве. В сообщении, опубликованном на сайте американского дипведомства, говорится: «С 1 июня Украина отменила разрешение выезжать за пределы страны проживающим за границей людям с двойным гражданством. Поэтому теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с американо-украинским двойным гражданством, включая тех, кто постоянно проживает в Соединенных Штатах, покинуть Украину больше не смогут».

«Украинское законодательство двойное гражданство не признает. Таким образом, американо-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины, поэтому на них распространяются права и обязанности граждан Украины. В соответствии с военным положением в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну. …Людям с двойным гражданством рекомендуем подчиниться всем местным распоряжениям. А тем, кто находится не на Украине рекомендуем воздержаться от любых поездок в эту страну», – добавили в посольстве США на Украине.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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