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Четверг, 13 июня 2024, 22:04 мск

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СМИ: Украинские застройщики нанимают мигрантов вместо мобилизованных украинцев

На Украине застройщики начали привлекать к работам гастарбайтеров из Африки и Юго-Восточной Азии из-за дефицита работников среди украинцев, которые были мобилизованы на фронт киевским режимом, – сообщает в четверг, 13 июня, издание Forbes.

В заметке американского издания, в частности, говорится: «Дефицит украинских мужчин в строительных организациях из-за проводимой на Украине мобилизации достигает 40%. В связи с этим застройщики стали нанимать мигрантов из Пакистана, Непала, Индии, Бангладеш, Филиппин и стран Африки».

«Согласно данным Конфедерации работодателей Украины, за два года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% до почти 300 000 человек. На сегодняшний день порядка 74% украинских компаний испытывают дефицит кадров, причем еще прошлой осенью на нехватку работников указывали только 55%», – говорится в публикации Forbes.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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