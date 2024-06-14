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Пятница, 14 июня 2024, 17:59 мск

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Зеленский* назвал ультиматумом мирные предложения России

Скрин видео Офиса президента Украины

Владимир Зеленский* назвал предложения президента России Владимира Путина о прекращении войны, озвученные в пятницу, 14 июня, в МИД РФ ультиматумом, – сообщает телеканал Sky TG24

В интервью итальянскому телеканалу глава киевского режима сказал: «Что я могу сказать? Эти заявления являются ультимативными, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше. …Он хочет, чтобы мы отказались от наших оккупированных территорий, но он также хочет и наших неоккупированных территорий. Он рассказывает о регионах нашей страны и не собирается останавливаться. Замороженного конфликта не будет».

Ранее сегодня, президент России на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

«Для начала переговоров Украина должна вывести свои вооруженные силы с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», – подчеркнул Путин.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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