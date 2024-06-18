Украинцам для регистрации брака потребуется военный билет

Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник, 18 июня, заявил, что украинцам, для того чтобы зарегистрировать брак отныне потребуется предъявить военный билет, сообщают местные СМИ.

Малюска заявил, что гражданам Украины военный билет понадобиться для получения следующих государственных услуг: регистрация брака; регистрация права на недвижимое имущество и бизнес (в частности, решение вопросов банкротства); регистрация актов гражданского состояния; нотариальные услуги; международная правовая помощь.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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