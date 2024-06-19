В Киеве возмутились договором России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк* в среду, 19 июня, заявил, что подписанный Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве аннулирует все санкции, наложенные на Северную Корею, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Подоляк* на английском языке написал: «Подписание «стратегического военного партнерства» между РФ и КНДР является односторонним актом аннулирования всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР. Запретительные инструменты вообще не работают. А это значит, что правил практически больше нет. …На столь откровенном фоне молчание ООН и других организаций, ответственных за эффективный контроль за выполнением санкций, выглядит крайне красноречиво, я бы сказал «оглушительно громко». Что дальше? Что такое теперь «резолюция ООН?».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который приходит на смену основополагающим документам – Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.

* Признан террористом и экстремистом

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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