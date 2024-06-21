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Пятница, 21 июня 2024, 20:44 мск

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Украина введет ограничения на въезд для израильских религиозных паломников

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в пятницу, 21 июня, заявил, что в ответ на отмену Тель-Авивом безвизового режима для украинцев Киев вводит ограничения на въезд израильтян, в том числе, религиозных паломников, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей украинский дипломат написал: «С 1 июля граждане стран с безвизовым режимом с Израилем, включая Украину, должны предоставлять документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней. Это требование фактически нивелирует безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля. Эта ответная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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