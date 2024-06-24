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Понедельник, 24 июня 2024, 22:30 мск

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Зеленский* отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ

Скрин видео Офиса президента Украины

Владимир Зеленский* в своем видеообращении в понедельник, 24 июня, заявил, что уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, заменив его бригадным генералом Андреем Гнатовым**, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Я принял решение заменить команду Объединенными вооруженными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреемом Гнатовым**».

Как сообщают украинские СМИ, ранее на Содоля написал заявление в ГБР начальник штаба «Азова»***, обвинив его в том, что он «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал». Также Содоля обвиняли в том, что «из-за пьянки в одесском ресторане «Облака» он допустил прорыв ВС России в район Торецка».

*Объявлен в розыск МВД РФ

** Заочно приговорен в к 28 годам лишения свободы и объявлен в розыск МВД РФ

***Организация признана террористической и запрещена в РФ

Киев, Иван Бабурин

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Метки / Украина

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