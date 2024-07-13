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Суббота, 13 июля 2024, 10:31 мск

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В пригороде Полтавы в районе аэродрома прогремел мощный взрыв

Сегодня ночью на военном объекте в пригороде Полтавы произошел мощный взрыв. Как сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в этом районе находится аэродром.

«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв <...> Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», – сказал Лебедев.

По его словам, спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.

Другие подробности не сообщаются.

Полтава, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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