В пригороде Полтавы в районе аэродрома прогремел мощный взрыв

Сегодня ночью на военном объекте в пригороде Полтавы произошел мощный взрыв. Как сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в этом районе находится аэродром.
«Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв <...> Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», – сказал Лебедев.
По его словам, спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.
Другие подробности не сообщаются.
Полтава, Елена Володина
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