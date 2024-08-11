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Воскресенье, 11 августа 2024, 13:37 мск

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«Несмываемое уродство…» Зеленский превратил киевский режим в «террористический движок»

Фото: president.gov.ua

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с запрещенной в РФ экстремистской организацией ИГИЛ, которая пыталась создать квазигосударство, но при этом подчеркнула, что Владимир Зеленский «по западной указке пошел другим путем – он превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок».

«Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно – многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась. Идеология киевского режимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение», – заявила Захарова.

«Нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах – это несмываемое уродство терроризма», – констатировала официальный представитель МИД России, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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