За последние сутки российские войска улучшили положение почти на всех фронтах и уничтожили 1700 украинских боевиков. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, разгромлены также около десятка складов боеприпасов ВСУ, а также бронетехника и артиллерия противника.

Самые серьезные потери ВСУ несут на фронтах в Донецкой народной республике. Так, в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожено более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица» и «Нота», а также два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» также заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка. При этом отражены три контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».

На остальных направлениях СВО потери противника составили порядка 750 боевиков ВСУ. В то же время оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 американских реактивных снарядов HIMARS и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube