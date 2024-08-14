российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 августа 2024, 13:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Кредитный рейтинг Украины снизился до «ограниченного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня ограниченного дефолта. Об этом сообщается на сайте агентства.

Аналитики приняли решение о снижении рейтинга с C до RD по истечении 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на 750 млн долларов с погашением в 2026 году.

Кроме того, агентство также понизило рейтинг данных еврооблигаций с C до D и отозвало рейтинги выпуска облигаций в иностранной валюте, так как они больше не считаются релевантными.

Fitch уже понижало рейтинг Украины из-за неизбежности дефолта после того, как Киев принял закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца.

Американское рейтинговое агентство S&P Global в начале августа также снизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD) из-за отсутствия выплат по купонам.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Экс-президент Украины Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров / Немецкие СМИ сообщили о применении десятков роботов-собак ВСУ / Трех украинских водолазов подозревают в подрыве «Северных потоков» / Варшава одобрила нападение Украины на Курскую область / В ООН осудили обстрел Лисичанска ВСУ кассетными снарядами / Байден о нападении Киева на Курскую область: Это – дилемма для Путина / На Украине заканчиваются люди для фронта / Украина договаривается с Лондоном о «100-летнем партнерстве»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Экономика, Украина,