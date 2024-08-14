Кредитный рейтинг Украины снизился до «ограниченного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня ограниченного дефолта. Об этом сообщается на сайте агентства.

Аналитики приняли решение о снижении рейтинга с C до RD по истечении 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на 750 млн долларов с погашением в 2026 году.

Кроме того, агентство также понизило рейтинг данных еврооблигаций с C до D и отозвало рейтинги выпуска облигаций в иностранной валюте, так как они больше не считаются релевантными.

Fitch уже понижало рейтинг Украины из-за неизбежности дефолта после того, как Киев принял закон, позволяющий приостановить выплаты по госдолгу на три месяца.

Американское рейтинговое агентство S&P Global в начале августа также снизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD) из-за отсутствия выплат по купонам.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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