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Среда, 21 августа 2024, 20:07 мск

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Киев начал принудительную эвакуацию населения из подконтрольных территорий ДНР

Фото: freepik

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района (украинское название – Покровский район) Донецкой народной республики, следует из сообщения министерства реинтеграции Украины.

«Из отдельных районов будут эвакуировать принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, речь идет об эвакуации из населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

На этом участке специальной военной операции российские войска ведут успешное наступление.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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