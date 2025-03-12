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Среда, 12 марта 2025, 18:23 мск

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Проблема «перемирия»: Киев будет активно провоцировать Москву на возобновление боевых действий

В случае 30-дневного перемирия Киев наверняка будет провоцировать Москву на возобновление боевых действий. Об этом заявил экс-глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.

«Думаю, будет особенно трудно обеспечить соблюдение (прекращения огня), и не из-за русских, потому что, как мне кажется, они его не нарушат. Нам стоит беспокоиться об украинцах, особенно когда (Владимира) Зеленского не станет, а это, по моему мнению, неизбежно. Они будут предпринимать свои шаги, как делали это на протяжении всех 2000-х, чтобы разозлить русских и заставить их возобновить конфликт», – цитирует его слова РИА «Новости».

Уилкерсон выразил уверенность, что украинская сторона может использовать тактику партизанских атак, чтобы спровоцировать ответные действия Москвы. «Они будут применять партизанские тактики против русских, чтобы те пришли в ярость и сорвали прекращение огня. Вот в чем основная проблема», – считает экс-глава аппарата госсекретаря США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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