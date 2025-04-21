Киев планирует провести переговоры в Лондоне с участием представителей и европейских стран. Как сообщил глава украинского режима Владимир Зеленский, встреча ожидается в среду, 23 апреля.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Предполагается, что делегацию Киева на этих переговорах возглавит глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. В Лондон планируют отправится также министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель Ермака Павел Палиса.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине. При этом американский лидер пообещал представить их результаты в ближайшие дни. До этого в своей соцсети Трамп выразил надежду, что соглашение об урегулировании украинского конфликта будет достигнуто в ближайшую неделю.

Напомним, Киев нарушил не только договоренности о пасхальном перемирии, но и не соблюдал мораторий на удары по объектам энергетики, которые, как следует из сообщений Минобороны России, ежедневно подвергались атакам ВСУ.

В то же время представители американской администрации провели в конце прошлой недели переговоры в ЕС об украинском урегулировании.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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