Средства ПВО сбили еще 34 украинских БПЛА над шестью регионами России

Сегодня в дневное время дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами центральной России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака была осуществлена с 11:30 до 15:00 мск. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Орловской области – 15 аппаратов. Семь беспилотников уничтожено в Курской области, шесть – в Тульской области, три – над территорией московского региона.

Вместе с тем в Рязанской области перехвачено два БПЛА, в Брянской – один.

Напомним, минувшей ночью ВСУ организовали массовую атаку беспилотниками на российские территории. Система противовоздушной обороны перехватила 127 дронов над девятью регионами России и Черным морем.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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