Российская армия продавливает оборону ВСУ на всех фронтах СВО

Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продавливают оборону ВСУ практически на всех направлениях СВО.

Бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Войска группировок «Север» и «Центр» улучшили тактическое положение, группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

По данным ведомства, группировка «Восток» поразила личный состав и технику ВСУ и нацгвардии вблизи Новогригоровки, Новоселовки Запорожской области, Новопетровского и Январского Днепропетровской области. Противник потерял более 205 боевиков, два танка, три боевые бронемашины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожены два склада материальных средств.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки «Центр». Войска группировки нанесли удары по противнику около Владимировки, Вольного, Красноармейска и Сухецкого в ДНР. Донецкой Народной Республики. В результате ВСУ лишились до 385 военнослужащих, трех боевых бронемашин, трех автомобилей и четырех артиллерийских орудий.

Как уже сообщалось, силы «Южной» группировки освободили город Часов Яр в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Иванополье и Константиновки в ДНР, уничтожив до 150 боевиков.

Группировка «Север» бьет врага в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Пролетарское Сумской области. Кроме того, на Харьковском направлении войска группировки поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Меловое Харьковской области.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Ольговка Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 1210 боевиков.

Вместе с тем ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, пунктывременной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Силами ПВО в зоне спецоперации сбиты 169 украинских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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