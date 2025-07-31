В Минобороны России рассказали, как освобождали Часов Яр

За время освобождения города Часов Яр в ДНР российские военные взяли в плен около 50 военнослужащих ВСУ, вывели из населенного пункта 65 мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению Часова Яра участвовали десантники из Иванова, Костромы и Ярославля. За время боев за город они прошли более 20 километров под огнем артиллерии и ударных беспилотников ВСУ.

«Зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА. Из города выведено 65 мирных жителей», – сказано в сообщении.

Минобороны распространило кадры из освобожденного города, российские десантники подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра.

Сегодня утром российское военное ведомство объявило, что контроль над городом Часов Яр был установлен в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, проявивших мужество и отвагу при освобождении Часова Яра.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире «Первого канала», что в Часовом Яре погибли десятки тысяч военнослужащих ВСУ. На это направление противник, по его словам, перебрасывал значительные резервы, в том числе с запорожского направления, которые были перемолоты. Он отметил, что город был ключевой точкой обороны ВСУ, так как находится на доминирующей высоте.

Бои за Часов Яр длились 16 месяцев. Он был одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Взятие города открывает путь к освобождению Константиновки и наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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