российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 августа 2025, 10:31 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Советник главы ДНР: Киев готовит кровавую провокацию в роддоме Краматорска

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ провокации в роддоме Краматорска.

«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске», – цитирует слова Кимаковского ТАСС.

По словам советника главы ДНР, это должна быть провокация, аналогичная той, которая была организована в роддоме Мариуполя в 2022 году.

ВСУ уже разместили свои силы в родильном доме Краматорска, указал Кимаковский. В их числе как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники. При этом в здании остаются врачи и пациентки, отметил.

Советник главы ДНР напомнил, что ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, после чего инсценировали удары по нему. «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше», – указал Кимаковский.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Переговоры Путина и спецпредставителя Трампа завершились в Кремле / Зеленский согласовал новые операции СБУ против России / ВС РФ поразили объекты газотранспортной системы Украины и склады БПЛА / ВСУ бросают свои позиции в Днепропетровской области под натиском армии России / Третий населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ / Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в ЛНР / СМИ: Келлог посетит Киев параллельно с визитом Уиткоффа в Москву / Кремль озвучил условия для встречи Путина с Зеленским

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,