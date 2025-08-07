Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ провокации в роддоме Краматорска.

«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске», – цитирует слова Кимаковского ТАСС.

По словам советника главы ДНР, это должна быть провокация, аналогичная той, которая была организована в роддоме Мариуполя в 2022 году.

ВСУ уже разместили свои силы в родильном доме Краматорска, указал Кимаковский. В их числе как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники. При этом в здании остаются врачи и пациентки, отметил.

Советник главы ДНР напомнил, что ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, после чего инсценировали удары по нему. «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше», – указал Кимаковский.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

