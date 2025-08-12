российское информационное агентство 18+

Армия России начала бои в городе Родинское в ДНР

Российские войска начали бои в черте города Родинское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, этому способствовало в том числе продвижение российской армии в районе шахты «Краснолиманская».

Кимаковский добавил, что ВС РФ оказывают огневое давление на группировку ВСУ в Родинском одновременно с трех сторон. Город Родинское расположен в 10 км севернее Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут ожесточенные бои.

Накануне он сообщил, что российские военные выбили ВСУ с позиций в административных зданиях шахты «Краснолиманская», которая является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. По его сведениям, украинские силы находятся в районе террикона шахты. При этом, как отметил Кимаковский, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

