Армия России начала бои в городе Родинское в ДНР

Российские войска начали бои в черте города Родинское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.
По его словам, этому способствовало в том числе продвижение российской армии в районе шахты «Краснолиманская».
Кимаковский добавил, что ВС РФ оказывают огневое давление на группировку ВСУ в Родинском одновременно с трех сторон. Город Родинское расположен в 10 км севернее Красноармейска (украинское название Покровск), за который идут ожесточенные бои.
Накануне он сообщил, что российские военные выбили ВСУ с позиций в административных зданиях шахты «Краснолиманская», которая является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. По его сведениям, украинские силы находятся в районе террикона шахты. При этом, как отметил Кимаковский, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.
Донецк, Наталья Петрова
