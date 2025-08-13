Армия России выбила украинские войска из Колодезей в ДНР

Российские войска выбили украинских боевиков из села Колодези на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, российские силы в ходе активных наступательных действий продвинулись в населенном пункте Колодези в ДНР и заняли позиции на его западных окраинах. Таким образом, ВС РФ выдавили подразделения ВСУ за пределы Колодезей, отметил Марочко.

Эксперт уточнил, что в настоящий момент идут бои за пределами населенного пункта. Одновременно российские бойцы зачищают окрестности села, добавил он.

