ВСУ усилили группировку под Красноармейском и пытаются контратаковать

Командование ВСУ перебросило в район города Красноармейска (украинское название Покровск) дополнительные силы и пытается контратаковать. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

В то же время, по его словам, российские силы продолжают продвигаться на Красноармейско-Дмитровском направлении, выявив множество уязвимых мест у врага.

«Видим тот выступ, который организован был нашими подразделениями достаточно уверенно. Противник пытается контратаковать, перебросил дополнительные силы», – рассказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что благодаря «правильному, грамотному» командованию российским бойцам удалось обнаружить большое количество уязвимостей в позициях ВСУ.

Пушилин также сообщил, что ВС России после освобождения Часового Яра успешно продвигаются на Константиновском направлении в ДНР, улучшая свои позиции. «Там основной театр боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища был организован, опять же нашими подразделениями. Тоже здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы», – сказал глава ДНР.

Также российские подразделения имеют успехи на Краснолиманском направлении в ДНР, добавил Пушилин.

«Может быть, на количестве освобожденных [населенных] пунктов это не сильно отображается, но там каждые 100 метров с учетом рельефа местности, с учетом леса, конечно же, играют весьма важную роль, – отметил руководитель региона (цитата по ТАСС). – Важно выдавливать противника с насиженных мест, с укреппозиций, и дальше не давать возможности закрепиться. Чем и занимаются сейчас наши подразделения».

Ранее сообщалось, что российские войска совершили прорыв фронта к северу от Красноармейска, перерезав трассу между Красноармейском и Добропольем. СМИ отмечали, что вклинивание в глубину обороны противника составляет около 20 км.

Донецк, Наталья Петрова

