
Понедельник, 18 августа 2025, 20:10 мск

Армия России нанесла удар по крупному военному заводу ВСУ в Запорожье

В подконтрольном украинскому режиму городе Запорожье российскому удару подвергся завод «Запорожтрансформатор», который переоборудован ВСУ под военные нужды. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нанесен удар по заводу «Запорожтрансформатор». Это один крупнейших в мире заводов по производству трансформаторного оборудования, который на сегодня переоборудован ВСУ под военные нужды», – уточнил Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, завод полностью переведен на военные рельсы, стал, в том числе, местом хранения вооружений.

Запорожье, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

