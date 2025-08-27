Вооруженные формирования Украины пополнили свои ряды в Днепропетровской области наемникам из Колумбии. Иностранные боевики составляют почти половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как отмечается, это подразделение ВСУ расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы.

