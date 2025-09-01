российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 сентября 2025, 16:58 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Потери ВСУ в Луганской Народной Республике за лето превысили 50 тысяч человек

Фото Минобороны РФ

В течение минувшего лета потери вооруженных формирований киевского режима в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили почти 54 тысячи человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Анализ хода ведения СВО за летнюю компанию в зоне ответственности ЛНР. Потери противника за летнюю кампанию составили в июне 16 745, июле 19 845, в августе – 17 005. Всего порядка 53 595 украинских боевиков и наемников», – цитирует слова эксперта ТАСС.

Вместе с тем, согласно расчетам Марочко, за лето бойцы РФ также уничтожили 63 танка, 770 орудий полевой артиллерии, 412 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 838 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 2,7 тысяч различных боевых машин противника.

Военный эксперт также уточнил, что за лето бойцы группировок «Север», «Южная» и «Запад» освободили 31 населенный пункт.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

В Брюсселе состоится внеочередное заседание совета НАТО-Украина / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: ранен житель Белгородской области / Российские войска продвигаются вперед в зоне СВО: за сутки ликвидированы более 1300 боевиков / Ночная атака дронов: над 4 регионами России сбили 21 украинский беспилотник / Начальник Генштаба ВС РФ сообщил о создании буферной зоны на Украине / Армия России с марта освободила на Украине 3,5 тысячи кв км и 149 населенных пунктов / Армия России взяла под контроль еще один поселок в ДНР / ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным целям на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Украина,