Потери ВСУ в Луганской Народной Республике за лето превысили 50 тысяч человек

В течение минувшего лета потери вооруженных формирований киевского режима в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили почти 54 тысячи человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Анализ хода ведения СВО за летнюю компанию в зоне ответственности ЛНР. Потери противника за летнюю кампанию составили в июне 16 745, июле 19 845, в августе – 17 005. Всего порядка 53 595 украинских боевиков и наемников», – цитирует слова эксперта ТАСС.

Вместе с тем, согласно расчетам Марочко, за лето бойцы РФ также уничтожили 63 танка, 770 орудий полевой артиллерии, 412 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 838 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 2,7 тысяч различных боевых машин противника.

Военный эксперт также уточнил, что за лето бойцы группировок «Север», «Южная» и «Запад» освободили 31 населенный пункт.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

