Украинские власти начинают экстренную мобилизацию почти 122 тысяч человек из-за масштабного провала на линии фронта. Больше всего людей планируется мобилизовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, в Западной Украине планы по отправке в войска в разы меньше. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на секретные документы украинского руководства, которые добыли хакеры.

Согласно планам киевского режима, в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях хотят мобилизовать 22,5 тысячи, 18 тысяч и 15 750 человек соответственно. Еще 14,2 тысячи человек планируют отправить в войска в Киевской области.

При этом, как отмечается, в западных регионах Украины план по мобилизации значительно меньше. Так, из Львовской области хотят отправить на фронт 12,5 тысячи человек, из Волынской – 8400, из Ивано-Франковской – 7850.

Кроме того, украинские власти намерены мобилизовать с подконтрольных ВСУ территорий ДНР и Запорожской области 11 800 человек и 10 900 человек соответственно.

Во всех вышеуказанных регионах будет усилена работа ТЦК (украинский аналог военкомата).

Хакеры получили документы о мобилизации, внедрив вирус в телефон офицера ВСУ, уточняется в материале.

