Советник главы ДНР рассказал об успехах ВС РФ под Красноармейском и Красным Лиманом

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска (украинское название Покровск), а также взяли под огневой контроль логистические пути украинской группировки у Красного Лимана. Кроме того, по его словам, российские военные установили контроль над территорией крупнейшей в ДНР шахты под Красноармейском.

Российские штурмовики смяли оборону противника около Чунышина к юго-востоку от Красноармейска и расширили зону контроля, рассказал Кимаковский в комментарии ТАСС. По его словам, на этом участке фронта украинские боевики несут большие потери.

Пытаясь противостоять штурмовым подразделениям РФ, украинское командование перебросило в район Красноармейска и Димитрова до двух рот латиноамериканских наемников, добавил Кимаковский.

Также советник главы ДНР рассказал, что российские подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска у поселка Удачное. Сейчас, по его словам, на этом участке фронта идут тяжелые бои, ВСУ бросают в бой резервы и механизированные бригады.

Вместе с тем армия России продвинулась на Краснолиманском направлении, существенно улучшив свои позиции на этом участке фронта, сообщил Кимаковский. Он уточнил, что штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь. Кроме того, по его словам, российские операторы беспилотников взяли под огневой контроль пути вокруг Красного Лимана, усложнив логистику противника в этом городе.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Центр» нанесла удары по живой силе и технике 15 бригад ВСУ и украинской нацгвардии около Красноармейска, Димитрова, Гришино и Родинского в ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

