
Пятница, 16 января 2026, 17:25 мск

Все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ

Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником попытки прорыва в город. Об этом сообщил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

При этом Кузовлев доложил, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению», – уточнил генерал-полковник.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские военнослужащие взяли под контроль села Жовтневое Запорожской области и Закотное в Донецкой народной республике.

Накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнял, что за две недели января заняли восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, под контроль перешло более 300 кв. км территории.

Москва, Анастасия Смирнова

