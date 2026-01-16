Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником попытки прорыва в город. Об этом сообщил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

При этом Кузовлев доложил, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению», – уточнил генерал-полковник.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские военнослужащие взяли под контроль села Жовтневое Запорожской области и Закотное в Донецкой народной республике.

Накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнял, что за две недели января заняли восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, под контроль перешло более 300 кв. км территории.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

