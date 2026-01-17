За прошедшие сутки российские войска освободили два населенных пункта – Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, успеха добились подразделения «Южной» и «Восточной» группировок.

В то же время самые ощутимые потери в живой силе противник несет в зоне ответственности группировки «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли удары в районах населенных пунктов Гавриловка, Федоровское, Новоподгородное в Днепропетровской области, а также Гришино, Гулево, Белицкое, Сухецкое и Водянское в ДНР. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 440 военнослужащих.

При этом армия России с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесла поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах.

Всего за сутки на всех направлениях ВСУ потеряли более 1300 военнослужащих.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

