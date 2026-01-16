Российские войска создали новый плацдарм в Запорожье: идет наступление еще в четырех населенных пунктах

При освобождении села Жовтневое в Запорожской области российские войска создали прочный плацдарм на западном берегу реки Гайчур для дальнейших наступательных действий. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Создан прочный плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взята под контроль территория площадью более шести квадратных километров. Наши бойцы нанесли врагу серьёзный урон: уничтожено свыше двух взводов 106-й бригады, более восьми единиц техники и более пятнадцати беспилотников. Эта победа открывает нам путь для дальнейшего наступления вглубь региона», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в районе посёлка Степногорск российские десантники ведут наступление сразу в четырёх населённых пунктах: Лукьяновском, Новобойковском, Новояковлевке и Павловке.

«Бои тяжёлые, но наши воины уверенно продвигаются вперёд. Освободительная работа продолжается и на других направлениях. Наши бойцы действуют профессионально и смело», – отметил Балицкий.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки армия России освободила села Жовтневое Запорожской области и Закотное в Донецкой народной республике.

По данным Генштаба ВС РФ на 15 января, за две недели января заняли восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, под контроль перешло более 300 квадратных километров территории.

