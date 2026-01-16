Днем силы ПВО сбили над Россией 63 беспилотника ВСУ

В течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над шестью регионами России 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атака была отражена в период с 12:00 до 18:00 мск.

Самый серьезный воздушный удар пришелся на Белгородскую область, над которой сбили 54 беспилотника. Еще четыре летательных аппарата уничтожили над Саратовской областью, два – над Брянской областью и по одному – над Воронежской и Рязанской областями, а также над Крымом.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников над 10 российскими регионами. Основной удар БПЛА пришелся на Белгородскую и Рязанскую области, где перехвачено соответственно 44 и 22 дрона. Не обошлось не пострадавших – в Рязанской области медпомощь оказана двум мирным жителям.

Москва, Анастасия Смирнова

