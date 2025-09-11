Трасса Херсон – Николаев перешла под огневой контроль армии России

Российские военные установили огневой контроль нал трассой Херсон – Николаев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно», – рассказал он в комментарии РИА «Новости». По информации главы региона, ВСУ по этим направлениям «уже не двигаются» из-за возросшей для них опасности.

Сальдо уточнил, что в качестве альтернативного пути в Николаев украинские войска используют обходную дорогу через Снигиревку.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Днепр» нанесла удары по силам ВСУ в Токаревке и Ольговке Херсонской области, а также в Степногорске и Марьевке Запорожской области.

Геническ, Наталья Петрова

