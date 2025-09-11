российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 09:01 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Трасса Херсон – Николаев перешла под огневой контроль армии России

Российские военные установили огневой контроль нал трассой Херсон – Николаев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно», – рассказал он в комментарии РИА «Новости». По информации главы региона, ВСУ по этим направлениям «уже не двигаются» из-за возросшей для них опасности.

Сальдо уточнил, что в качестве альтернативного пути в Николаев украинские войска используют обходную дорогу через Снигиревку.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Днепр» нанесла удары по силам ВСУ в Токаревке и Ольговке Херсонской области, а также в Степногорске и Марьевке Запорожской области.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

«Приехали…» Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше / Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за 6 млрд евро на дроны для ВСУ / Жительница Белгородской области получила ранение при атаке дронов ВСУ / МИД Польши вызвал посла России из-за атаки якобы российских дронов / Армия России продвинулась в зоне СВО: за сутки уничтожено более 1300 боевиков ВСУ / Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по ВПК Украины / Латвия выделила 5 млн евро на вооружение Киева / Вашингтон сообщил об условии Киева для прекращения огня на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,