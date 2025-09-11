В Запорожье ПВО ВСУ подбила украинский Су-27, пилот погиб

Вооруженные формирования Украины потеряли тяжелый истребитель Су-27 при выполнении боевого задания в Запорожской области.
Эту информацию подтвердили украинские военные. 39-я бригада тактической авиации ВСУ, которая базируется на аэродроме Озерное в Житомирской области, сообщила, что пилот истребителя Александр Боровик погиб.
По данным военных блогеров, причиной гибели истребителя Су-27 ВВС Украины стал «дружественный огонь» – истребитель сбила собственная ПВО.
Киев, Анастасия Смирнова
