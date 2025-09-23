Украинские войска утратили контроль над селом Шандриголово на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, в настоящее время российские военные зачищают населенный пункт и его окрестности.

«В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Военный эксперт при этом отметил, что противник, используя рельеф местности и естественную водную преграду – в селе протекает река Нитриус, «еще пытается удерживать позиции севернее от Шандриголово».

Однако, подчеркнул он, «оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово».

Москва, Наталья Петрова

