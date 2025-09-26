ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Отрадное Харьковской области

Российские войска прорвали оборону ВСУ и продвинулись на три километра в глубину украинских позиций в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ в глубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», – написал он в своем телеграм-канале.

Марочко добавил, что в настоящее время российские бойцы закрепляются на северных окраинах населенного пункта. Вместе с тем, по его словам, проведение операции осложняется тем, что у ВСУ есть стратегическое преимущество – населенный пункт находится на возвышенности, что затрудняет наступательные действия российских сил.

Также военный эксперт сообщил, что российская армия усилила давление на позиции ВСУ восточнее города Купянска Харьковской области. «Противник отмечает активизацию и наращивание давления российских сил в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Песчаное», – отметил он, добавив, что боевики ВСУ просят командование об усилении позиций за счет резервных сил.

