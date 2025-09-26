российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 сентября 2025, 09:05 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Отрадное Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска прорвали оборону ВСУ и продвинулись на три километра в глубину украинских позиций в районе стыка Белгородской и Харьковской областей, войдя в населенный пункт Отрадное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ в глубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», – написал он в своем телеграм-канале.

Марочко добавил, что в настоящее время российские бойцы закрепляются на северных окраинах населенного пункта. Вместе с тем, по его словам, проведение операции осложняется тем, что у ВСУ есть стратегическое преимущество – населенный пункт находится на возвышенности, что затрудняет наступательные действия российских сил.

Также военный эксперт сообщил, что российская армия усилила давление на позиции ВСУ восточнее города Купянска Харьковской области. «Противник отмечает активизацию и наращивание давления российских сил в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Песчаное», – отметил он, добавив, что боевики ВСУ просят командование об усилении позиций за счет резервных сил.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области, погиб мирный житель / Генсек НАТО пообещал непрерывные поставки американского оружия на Украину / ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС / «Давят на ВСУ с трех сторон»: армия России взяла Красноармейск в полукольцо / Российские войска зашли на северные окраины города Северска в ДНР / В Новороссийске при атаке дронов ВСУ поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, есть раненые / Армия России завершает зачистку от противника около Клебан-Быкского водохранилища / За шесть часов силы ПВО сбили 25 украинских дронов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Харьков, Конфликт на Украине, Украина,