ВСУ контролируют уже менее 0,2% территории ЛНР

Вооруженные формирования Украины контролируют менее 0,2% территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, это участки около населенных пунктов Петровский (украинское название – Грековка), Новогригоровка (Новоегоровка) и Надия.

«Оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,2%, и положительная динамика сохраняется», – пояснил Марочко во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, западнее Нововодяного российские войска в сентябре добились сокращения «серой зоны» и приблизились к административной границе ЛНР. В районе Серебрянского лесничества и окрестностей Кременной произошли серьезные изменения в пользу армии России.

Луганск, Анастасия Смирнова

