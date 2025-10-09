российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 октября 2025, 18:25 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские власти призвали к эвакуации жителей Славянска

Жителям Славянска, который пока находится под контролем вооруженных формирований Украины, рекомендуется покинуть город. Как заявил нынешний мэр города Вадим Лях, эвакуация необходима, в том числе, из-за нарушения систем теплоснабжения.

«Настало время эвакуации. Хотя бы на отопительный сезон <...> он будет сверхтрудным», – предупредил глава города.

Славянск – город в Донбассе. Расположен почти в 80 километрах к северу от Донецка на подконтрольной Киеву территории.

Славянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России поразила порты, энергообъекты и хранилища горючего ВСУ / Зеленский пригрозил блэкаутом двум российским регионам / Группировка ВСУ попала в окружение под Северском в ДНР / Силы ПВО сбили еще 8 украинских беспилотников над тремя регионами РФ / Канадский наемник ВСУ получил 14 лет колонии за участие в боях против России / В результате минометного обстрела ВСУ ранена жительница Брянской области / Атака украинских дронов: в Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений / За три часа силы ПВО сбили семь дронов ВСУ на тремя регионами России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Украина,