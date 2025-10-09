Украинские власти призвали к эвакуации жителей Славянска

Жителям Славянска, который пока находится под контролем вооруженных формирований Украины, рекомендуется покинуть город. Как заявил нынешний мэр города Вадим Лях, эвакуация необходима, в том числе, из-за нарушения систем теплоснабжения.

«Настало время эвакуации. Хотя бы на отопительный сезон <...> он будет сверхтрудным», – предупредил глава города.

Славянск – город в Донбассе. Расположен почти в 80 километрах к северу от Донецка на подконтрольной Киеву территории.

Славянск, Анастасия Смирнова

