ВС РФ взяли пять поселений и активно наступают в ДНР и Днепропетровской области

Российские войска за неделю установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» освободила село Отрадное в Харьковской области. Группировка «Южная» взяла под контроль села Кузьминовка и Федоровка в Донецкой народной республике. Кроме того, как отметили в ведомстве, бойцы группировки завершили уничтожение сил ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» выбили ВСУ из сел Нововасилевское и Новогригоровка в Запорожской области.

Тем временем группировка войск «Центр» продолжает активные наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области. По данным Минобороны, вражеские потери за неделю в зоне ответственности группировки составили более 3120 боевиков, четыре танка, 13 боевых бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы. В целом ВСУ в течение недели лишились около 9970 боевиков на всех фронтах спецперации.

За неделю российские силы ПВО сбили 18 управляемых авиабомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 1719 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube