Воскресенье, 12 октября 2025, 11:33 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ начали бои на восточных окраинах Константиновки в ДНР

Российская армия зашла в Константиновку в Донецкой народной республике и начала бои на востоке города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки», – сказал он в комментарии ТАСС. По словам эксперта, сейчас ведутся маневренные действия со стороны российских войск. «Мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – отметил Марочко.

Он уточнил, что российские военнослужащие зашли в город, совершив рывок со стороны населенного пункта Предтечино.

Марочко также сообщил, что украинское командование направило дополнительные силы к Звановке в ДНР, куда уже вошли российские военные. По его словам, подразделения противника стягиваются в район соседнего населенного пункта Свято-Покровское.

Как отметил военный эксперт, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, поскольку контроль над Звановкой позволит ВС РФ охватить соседний стратегически важный город Северск, который защищает путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые находятся под контролем Киева

Марочко добавил, что российские бойцы за неделю выровняли линию фронта и выдавили ВСУ из части позиций у населенного пункта Ставки в ДНР. Ранее эксперт сообщал, что российские войска наступают на Ставки фронтом шириной порядка 20 км – от Дерилова до Кировска.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

