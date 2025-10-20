Под контроль армии России перешел еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска за минувшие сутки взяли по контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Тем временем ВС России нанесли новые удары по энергообъектам, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства. Отметим, что село Ленино (украинское название Молодецкое) находится примерно в 30 км западнее города Красноармейска (Покровск) на границе ДНР и Днепропетровской области. Также поражены силы и технику 10 бригад ВСУ и терообороны около Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области. Противник лишился в зоне ответственности группировки до 510 боевиков, четыре боевые бронемашины, шесть автомобилей и три орудия артиллерии.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Приволье, Алексеевка, Егоровка Днепропетровской области и Долинка Запорожской области.

Бойцы группировок войск «Север» и «Южная» улучшили свое положение. «Северная» группировка ударила по ВСУ у Пролетарского, Садков, Павловки, Варачино и Андреевки Сумской области, а также в районах населенных пунктов Двуречанское и Волчанск Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск поразили силы ВСУ около Берестка, Краматорска, Иванополья, Степановки и Константиновк в ДНР.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и громят противника у Красного Лимана в ДНР, Куриловки, Петровки, Островского, Богуславки и Купянска Харьковской области.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка Херсонской области.

В течение суток общие потери противника на всех направлениях спецоперации составили более 1575 боевиков.

В то же время силы ПВО в зоне СВО сбили три управляемые авиабомбы и 129 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube