Среда, 22 октября 2025, 16:12 мск

ВС РФ освободили еще два населенных пункта и сбили украинский Су-27

Российская армия в зоне специальной военной операции продолжает теснить противника практически на всех направлениях СВО. Как сообщается в сводке Минобороны, за последние сутки ВС России взяли под контроль населенные пункты Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области.

Село Ивановка освободили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и техникет 18 бригад ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров и Красноармейск в ДНР. В результате действий российских военных противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» свыше 520 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа.

Село Павловка взяли бойцы группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки ударили по ВСУ у Александровки, Орестополя, Алексеевки Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого Запорожской области. Потери противника составили более 315 боевиков три боевые бронемашины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Бойцы в составе группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В свою очередь, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Всего за сутки ВСУ потеряли на всех фронтах спецоперации около 1525 боевиков.

В то же время российские средства ПВО сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 224 вражеских беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

