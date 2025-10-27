Группировка «Восток» за сутки освободила сразу три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска продолжают теснить ВСУ практически на всех направлениях специальной военной операции. Подразделения группировки «Восток» за прошедшие сутки взяли под контроль сразу три села в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки Запорожской области. В результате действий ВС России противник потерял до 300 боевиков, боевую бронемашину, 17 автомобилей и склад материальных средств.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Север» ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Павловка, Кондратовка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении бойцы группировки поразили силы противника в районах населенных пунктов Синельниково, Волчанск и Нескучное Харьковской области.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, поразив формирования ВСУ в районах населенных пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка в ДНР.

«Южная» группировка войска также улучшила тактическое положение и громит силы ВСУ у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и продолжают атаковать ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Гнатовка, Лысовка, Димитров в ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.

Группировка войск «Днепр» поразила живую силу и технику противника около Степового, Степногорска, Новоданиловки Запорожской области и Никольского Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки на всех фронтах СВО составили до 1380 боевиков.

В то же время авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли новые удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе. Также поражены военный аэродром, места запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации противника в 150 районах.

Силами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, семь реактивных снарядов системы HIMARS и 350 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube